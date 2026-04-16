تفاصيل استحواذ الوليد بن طلال على نادي الهلال السعودي

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودية وشركة المملكة القابضة اليوم اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة، تستحوذ بموجبها شركة المملكة القابضة على 70% من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال، أحد أندية كرة القدم الرائدة في المملكة العربية السعودية وآسيا.

وقال الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ السعودية: يمثل نادي الهلال رمزًا وطنيًا ومصدرًا للفخر والاعتزاز، واستحواذنا عليه يعكس إيماننا العميق بدور الرياضة قوةً تنمويةً للاقتصاد والمجتمع.

وأضاف: سيوفر الهلال منصة فريدة لتطبيق معاييرنا الاستثمارية العالمية، وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها إطلاق الإمكانات التجارية والرياضية لنادي الهلال مع الحفاظ على إرثه وهويته الراسخة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية تفاصيل صفقة استحواذ بن طلال على نادي الهلال، حيث قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الصفقة ستتكلف نحو ملياري دولار، أي ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي، على أن يتم دفع معظمها إلى صندوق الاستثمارات العامة ومبلغ آخر لوزارة الرياضة، مشيرة إلى أن المفاوضات جرت منذ أكثر من عام.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد استحوذ على حصة الأغلبية في أربعة من أكبر الأندية السعودية الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، ضمن مبادرة تحويل الأندية إلى شركات، فيما تمتلك مؤسسة غير ربحية سعودية النسبة المتبقية من نادي الهلال، وهي مؤسسة تحصل على تمويلها الرئيسي من الأمير الوليد بن طلال نفسه.