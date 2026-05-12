الليلة ديربي الذهب في الرياض.. النصر والهلال في مواجهة تحدد مصير لقب الدوري السعودي

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والسعودية مساء الثلاثاء صوب ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لمتابعة واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة وحسماً حين يصطدم النصر بغريمه التقليدي الهلال في ديربي استثنائي قد يُعيد تشكيل خريطة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الأمتار الأخيرة من السباق.

المواجهة لا تحمل فقط طابع العداء التاريخي بين قطبي الرياض لكنها تأتي هذه المرة بثقل استثنائي بعدما تحولت إلى مباراة اللقب إذ إن نتيجة الديربي قد تمنح النصر فرصة الاقتراب من منصة التتويج أو تعيد الهلال بقوة إلى المشهد وتُشعل الصراع حتى الجولة الأخيرة.

النصر يدخل القمة وهو في الصدارة برصيد 82 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الـ77 نقطة لكن الفريق الأزرق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل الحسابات معقدة والاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

ورغم أن النصر ظل لأسابيع طويلة ممسكاً بزمام الصدارة فإن خسارته المفاجئة أمام القادسية في الجولة 31 أعادت الضغوط من جديد على كتيبة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس بعدما أهدر الفريق فرصة الاقتراب أكثر من حسم اللقب مبكراً.

ورغم التعثر لا تزال الأفضلية النظرية في يد النصر إذ يكفيه الفوز أو حتى التعادل أمام الهلال للحفاظ على فرصه الأكبر في التتويج بينما تبدو الخسارة بمثابة سيناريو كارثي قد ينقل الأفضلية بالكامل إلى الجار الأزرق قبل جولتين فقط من النهاية.

خيسوس أمام فريقه السابق

المواجهة تحمل طابعاً خاصاً للبرتغالي خورخي خيسوس مدرب النصر الحالي والهلال السابق والذي يعرف تفاصيل الفريق الأزرق جيداً بعدما قاده في وقت سابق لتحقيق لقب الدوري المحلي وعدة بطولات.

خيسوس يدرك أن الفوز في الديربي يعني وضع يد النصر على كأس الدوري بنسبة كبيرة ولذلك سيعتمد على قوته الهجومية الضاربة بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى جانب جواو فيليكس والفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني وهي مجموعة تمنح العالمي تنوعاً هجومياً هائلاً وقدرة كبيرة على الحسم في المساحات.

لكن رغم القوة الهجومية تبقى المخاوف الكبرى داخل النصر مرتبطة بالشق الدفاعي خاصة في محور الارتكاز والعمق الخلفي وهي مناطق عانى منها الفريق خلال المباريات الأخيرة وقد تتحول إلى نقطة ضعف خطيرة أمام سرعة لاعبي الهلال وتحولاتهم الهجومية.

الهلال.. نشوة الكأس وحلم العودة

على الجانب الآخر يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تُوج مؤخراً بلقب كأس الملك في أول ألقابه هذا الموسم وهو ما منح المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي دفعة قوية قبل الديربي المرتقب.

ورغم التتويج بالكأس لا تزال جماهير الهلال تطالب الفريق بمستوى أكثر إقناعاً تحت قيادة إنزاغي خاصة أن الأداء في بعض المباريات لم يكن مستقراً بالشكل المعتاد لفريق اعتاد السيطرة المحلية خلال السنوات الأخيرة.

الهلال لا يملك خياراً سوى الفوز إذا أراد الإبقاء على آماله في استعادة لقب الدوري وهو ما سيدفع إنزاغي إلى تبني نهج هجومي مع محاولة الحفاظ على التوازن الدفاعي خصوصاً أن أي نتيجة غير الانتصار قد تعني عملياً خروج الفريق من سباق اللقب.

ويمتلك الهلال مجموعة من الأسماء القادرة على صناعة الفارق يأتي في مقدمتها البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إضافة إلى الفرنسي ثيو هيرنانديز الذي تحول في الأسابيع الأخيرة إلى أحد أهم مفاتيح اللعب بجانب سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم.

كما يعول الهلال كثيراً على خبرة الفرنسي كريم بنزيمة في المباريات الكبرى إذ يبقى النجم الفرنسي أحد أهم الأوراق القادرة على ترجيح كفة الهلال في المواجهات الحاسمة.

لكن القلق الأكبر داخل الهلال يتمثل في احتمالية غياب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الذي يمثل عنصر التوازن الدفاعي الأبرز في الفريق وفي حال تأكد غيابه ستزداد الضغوط على حسان تمبكتي وخط الدفاع أمام القوة الهجومية الهائلة للنصر.

حسابات اللقب

ووفقاً للسيناريوهات المطروحة فإن تعادل الفريقين سيؤجل الحسم رسمياً إلى الجولة الأخيرة لكنه سيُبقي الأفضلية في يد النصر الذي سيكون بحاجة إلى الفوز على ضمك لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج الهلال.

أما إذا نجح الهلال في الفوز بالديربي فستنتقل الأفضلية إليه بشكل مباشر خاصة مع امتلاكه مباراة مؤجلة ليصبح مصيره بيده من خلال الفوز في بقية مبارياته أمام نيوم والفيحاء بغض النظر عن نتيجة النصر أمام ضمك.

لهذا تبدو المباراة وكأنها نهائي مبكر للدوري السعودي ليس فقط بسبب قيمتها الجماهيرية والتاريخية بل لأن خسارتها قد تعني نهاية الحلم بالنسبة لأحد الفريقين.

ديربي يتجاوز حدود السعودية

ولا تتوقف أهمية المباراة عند حدود المنافسة المحلية فقط بل إن القمة المرتقبة تحظى بمتابعة عالمية واسعة في ظل وجود كوكبة من النجوم الكبار يتقدمهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى جانب الطفرة الكبيرة التي تعيشها الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وبين طموح النصر لاستعادة اللقب بعد سنوات من الغياب ورغبة الهلال في قلب الطاولة والتمسك بحظوظه حتى النهاية تبدو جماهير الكرة العربية على موعد مع واحدة من أكثر مواجهات الموسم إثارة وندية في ديربي قد يُكتب في ذاكرة الدوري السعودي لسنوات طويلة.