بحضور نجوم العالم.. انطلاق حفل ميت غالا 2026 تحت شعار “الموضة فن”

فن وثقافة

انطلاق حفل ميت غالا 2026 تحت شعار "الموضة فن" بحضور نخبة من نجوم العالم
أوركيد سامي

انطلقت فعاليات حفل ميت غالا 2026، الحدث الأبرز في عالم الموضة والذي يُلقب بـ"أوسكار الموضة"، وسط حضور لافت لنجوم الفن والمشاهير ومصممي الأزياء من مختلف أنحاء العالم، حيث بدأت السجادة الحمراء تستقبل الضيوف في واحدة من أكثر الليالي المنتظرة سنويًا.

وشهدت اللحظات الأولى من الحفل تألق النجمة نيكول كيدمان بإطلالة أنيقة من دار شانيل، استوحت تفاصيلها من أجواء فيلم مولان روج، في ظهور مميز رافقتها فيه ابنتها صنداي روز، التي سجلت حضورها الأول في الحفل بفستان وردي فاتح من تصميم ديور.

وأثار ظهور صنداي روز جدلاً واسعًا، إذ تُعد مشاركتها خروجًا عن القواعد المعتادة للحفل، حيث لم تبلغ السن القانونية المحددة بـ18 عامًا، ما فتح باب النقاش حول إمكانية تخفيف القيود العمرية في السنوات المقبلة.

كما شهدت السجادة الحمراء توافد عدد كبير من أبرز الأسماء في مجالات الفن والرياضة والموسيقى، من بينهم آنا وينتور، وكارا ديليفين، ونعومي أوساكا، إلى جانب كلير فوي، وبن بلات، ولينا دونهام، وشارلي إكس سي إكس، وسام سميث، بالإضافة إلى فينوس ويليامز وإيما تشامبرلين، وغيرهم من الأسماء البارزة.

وبحسب الترتيبات الرسمية، من المتوقع أن يصل نحو 400 ضيف إلى الحفل خلال الأمسية، حيث سيتوجه الحضور بعد المرور على السجادة الحمراء إلى داخل المتحف لزيارة معرض “Costume Art” الجديد، الذي يُقام داخل قاعات Condé Nast Galleries، قبل الانتقال إلى حفل العشاء الذي يُقام في قاعة Charles Engelhard Court داخل الجناح الأمريكي.

ويُقام حفل هذا العام تحت شعار “عادات فنية”، احتفاءً بمعرض ربيع 2026 الذي يحمل الاسم نفسه، بينما جاء الزي الرسمي للحفل تحت عنوان “الموضة فن”، ما منح الحضور مساحة واسعة للإبداع والتعبير الفني من خلال أزيائهم، في ليلة تجمع بين الفن، الثقافة، والأزياء في مشهد استثنائي يعكس تطور صناعة الموضة عالميًا.

