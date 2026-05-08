حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات

حرص حسام البدري على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك عقب الهتافات التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي، والتي رفض خلالها بعض المشجعين فكرة عودته لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأكد البدري، خلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر 2”، أنه لا يحمل سوى كل الحب والتقدير لجماهير الأهلي، مشددًا على أن علاقته بالنادي وجماهيره أكبر من أي خلافات أو مواقف عابرة.

وقال البدري إنه انضم إلى النادي الأهلي وهو في العاشرة من عمره، وتدرج داخل القلعة الحمراء لاعبًا ومدربًا، بداية من قطاع الناشئين وحتى الوصول لمنصب المدير الفني للفريق الأول، مرورًا بعمله مساعدًا للبرتغالي مانويل جوزيه منذ عام 2002.

وأضاف المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي، أنه قضى معظم سنوات عمره داخل جدران الأهلي، لافتًا إلى أنه حقق ما يقرب من 32 بطولة مع النادي في مختلف المناصب، وهو ما يجعله يعتز كثيرًا بمشواره داخل القلعة الحمراء.

“جماهير الأهلي كانت الدافع الأكبر في حياتي”

وشدد البدري على أن جماهير الأهلي كانت دائمًا مصدر الدعم والحافز بالنسبة له، مؤكدًا أن مشاعره تجاه الجماهير لن تتغير مهما حدث، وأنه سيظل عاشقًا للنادي حتى نهاية حياته.

وأوضح أنه لم يكن يومًا في موقف معادٍ للنادي الأهلي أو لجماهيره، مشيرًا إلى أنه سبق واعتذر عن تدريب النادي المصري احترامًا لشهداء الأهلي، كما رفض أيضًا تدريب الزمالك تقديرًا لمشاعر جماهير القلعة الحمراء.

وتطرق البدري للحديث عن تجربته السابقة مع نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه وافق على العمل هناك بعد رحيله عن الأهلي، ولم يكن يقصد أبدًا استفزاز جماهير النادي، لكنه قرر الرحيل سريعًا بعدما شعر بعدم تقبل الجماهير لهذه الخطوة.

واختتم البدري رسالته بالتأكيد، أنه سيظل دائمًا ابنًا مخلصًا للنادي الأهلي ومشجعًا وداعمًا له في جميع الأوقات.