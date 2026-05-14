شبانة: اسم حسام البدري لم يطرح على الإطلاق لتدريب الأهلي

نفى الإعلامي محمد شبانة، ما تردد عن رغبة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في إعادة حسام البدري لتولي القيادة الفنية للقعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "فرج عامر صديقي جدًا وعلاقتي به ممتازة، لكنني أختلف معه فيما يتعلق بتصريحاته حول رغبة الخطيب في عودة حسام البدري لتدريب الأهلي".

وأضاف: "وفقًا لمعلوماتي من داخل الأهلي، لم يحدث نهائيًا أن طلب الكابتن محمود الخطيب عودة حسام البدري، كما أن ما تردد بشأن طرح أسماء مدربين مصريين لتولي تدريب الفريق غير صحيح، ولم يتم طرح اسم حسام البدري من جانب الخطيب أو أي شخص آخر".

وتابع: "هناك من يتحدث عن أن الخطيب يفكر في ترك النادي الأهلي، وهذا أمر غير منطقي، ويذكرني بما يحدث حاليًا في ريال مدريد، عندما خرج رئيس النادي للحديث عن إنجازاته وتحقيقه سبع بطولات، مؤكدًا استعداده لخوض الانتخابات مجددًا".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "الكابتن الخطيب شخصية محترمة وهادئة، ولن يرد بنفس الطريقة، وما حدث مع الأهلي هذا الموسم أمر وارد في كرة القدم ويحدث في أكبر الأندية، والدليل أن الزمالك تعرض اليوم لإيقاف قيد جديد للمرة السابعة عشرة".