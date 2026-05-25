دي لا فوينتي يثير الجدل حول مشاركة لامين يامال في كأس العالم 2026 رغم الإصابة

أثار لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، الجدل بشأن موقف النجم الشاب لامين يامال من المشاركة في كأس العالم 2026، رغم استمرار الشكوك حول جاهزيته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكد دي لا فوينتي في تصريحات صحفية أن الجهاز الفني مستعد للمخاطرة من أجل تواجد اللاعب، قائلاً: "إذا كان علينا المخاطرة فسنفعل ذلك، لأن هذه بطولة كأس العالم، والجميع سيكون متاحًا للمشاركة في المباراة الأولى أو الثانية".

وكان يامال قد تعرض لإصابة بتمزق في أوتار الركبة خلال مواجهة برشلونة أمام سيلتا فيجو يوم 22 أبريل الماضي، بعد تسجيله هدفًا من ركلة جزاء، ليتأكد غيابه عن الجولات الأخيرة من الموسم.

ورغم الإصابة، نجح الجناح الإسباني الشاب في تقديم موسم استثنائي مع برشلونة، بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 11 آخرين خلال 28 مباراة في الدوري الإسباني، إلى جانب مساهمته بـ6 أهداف و4 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى يامال الموسم بأرقام مميزة، بعدما ساهم في 43 هدفًا خلال 42 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 26 هدفًا و17 تمريرة حاسمة، ليواصل تأكيد مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.