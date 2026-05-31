سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 31 مايو

استقر سعر صرف الدينار الكويتي لليوم السادس على التوالي مع استمرار اجازة البنوك عقب تراجعه الاسبوع الماضي

وقدم المصرف العربي أعلى سعر للدينار الكويتي مسجلا 170.32 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 31-5-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدينار الكويتي في بنك اتش اس بي سي 170.16 جنيه للشراء و170.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في في بنك كريدي أجريكول 168.64 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 168.60 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي 167.78 جنيه للشراء و171.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل 165.16 جنيه للشراء و 170.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع.

