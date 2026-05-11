لامبورجيني تطلق أقوى سيارة في تاريخها

اختارت شركة "لامبورجيني" الإيطالية طريقةً "استثنائيةً" للاحتفال بمرور 63 عامًا على تأسيسها (1963-2026)، حيث كشفت رسميًا عن أيقونتها الجديدة سيارة “فينومينو رودستر”.

وتعد هذه السيارة أقوى طراز مكشوف السقف في تاريخ الشركة على الإطلاق، حيث تم دمج محرك V12 الأسطوري مع تقنيات الهجين المتطورة لتقديم أداء "خارق" يتناسب مع هذه المناسبة التاريخية.

وبسبب رمزية الرقم "63" لدى العلامة التجارية، قررت الشركة جعل هذا الإصدار محدودًا للغاية، حيث سيصل إلى 15 مشتريًا فقط حول العالم، مما يجعلها "واحدةً" من أندر السيارات التي يمكن رؤيتها على الطرقات في عام 2026.

أداء هجين جبار بمحرك V12 وتصميم مستوحى من "ميورا رودستر" 1968

تعتمد "فينومينو رودستر" 2026 على منظومة حركة هجينة متطورة تجمع بين محرك V12 سعة 6.5 لترات وثلاثة محركات كهربائية، لتنتج معًا قوةً إجماليةً مذهلةً تبلغ 1065 حصانًا.

ولم تكتفِ لامبورجيني بالقوة الميكانيكية، بل أضفت لمسات فنية "تاريخية" على التصميم، حيث استلهمت مخطط الطلاء والألوان من سيارة "ميورا رودستر" (Miura Roadster) الشهيرة لعام 1968، مع مزجها بألوان مدينة "بولونيا" الإيطالية العريقة.

هذا المزيج بين التراث والمستقبل يجعل من السيارة "تحفةً" فنيةً تعكس عبقرية التصميم الإيطالي لعام 2026.

هيكل من ألياف الكربون وتجربة قيادة "مكشوفة" لا تضاهى في عام 2027

بفضل الهيكل المصنوع بالكامل من ألياف الكربون، توفر "فينومينو رودستر" صلابةً هيكليةً فائقةً رغم غياب السقف، مما يضمن للسائقين الـ 15 تجربة قيادة "ديناميكية" تتسم بالثبات التام عند السرعات العالية التي تتجاوز 350 كم/ساعة.

وتعد هذه السيارة بمثابة "رسالة" قوية من لامبورغيني حول مستقبل السيارات الخارقة التي تجمع بين العاطفة الميكانيكية والتحول الكهربائي الذكي.

ومع الترقب الكبير لبدء تسليم هذه النسخ الحصرية بحلول عام 2027، تظل "فينومينو" هي النجم الأبرز الذي يضيء سماء عالم المحركات في عام 2026.