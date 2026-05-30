القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران
أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
2000 جنيه رسوم استخراج رخصة مهنة السايس طبقا للقانون
زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة
أنا أحبك | بن غفير يحرض نتنياهو لتصعيد حاد تجاه ضاحية بيروت
سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي
القيادة الأمريكية: صاروخ يعطل سفينة تحمل علم جامبيا أثناء الإبحار إلى ميناء إيراني
نهائي أبطال أوروبا.. أعمال شغب في الشانزليزيه بباريس واعتقالات وعنف بمحيط بارك دي برانس
ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء في رحاب المسجد الحرام
مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية دون أضرار بالمعدات الرئيسية
استشاري صحة نفسية يدق ناقوس الخطر: تعفن الدماغ يهدد مدمني السوشيال ميديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دونالد ترامب الابن يشارك مشاهد جديدة من حفل زفافه الفاخر في جزر الباهاما

القسم الخارجي

نشر دونالد ترامب الابن وزوجته الجديدة بيتينا ترامب مقطع فيديو جديداً يوثق أبرز لحظات حفل زفافهما الذي أُقيم مؤخراً في جزر الباهاما، كاشفين للمرة الأولى عن مشاهد خاصة من كواليس المناسبة التي أقيمت في أجواء استوائية فاخرة.

وأرفق ترامب الابن الفيديو برسالة عاطفية عبّر فيها عن سعادته بزواجه، واصفاً زوجته بأنها "أفضل أصدقائه وشريكة حياته"، ومؤكداً أنها جلبت إلى حياته قدراً كبيراً من السكينة والفرح. كما تحدث عن امتنانه لمشاركة أفراد عائلته وأصدقائه المقربين هذه المناسبة الخاصة.

ويبدأ الفيديو بمشاهد للعروسين خلال جلسة تصوير على شواطئ الباهاما، حيث ظهرا وهما يستمتعان بالأجواء البحرية ويرتديان ملابس متناسقة بألوان فاتحة تعكس الطابع الاستوائي للاحتفال.

 كما تضمن لقطات من التحضيرات التي سبقت المراسم، بما في ذلك تفاصيل خاصة بإطلالة العروس ومقتنيات شخصية حملت طابعاً عاطفياً وعائلياً.

وأظهرت المشاهد فستان الزفاف الحريري الذي ارتدته بيتينا، إلى جانب حذاء مرصع بالكريستال وعدد من اللمسات الرمزية التي استحضرت ذكرى والدها الراحل، فضلاً عن عناصر ديكورية حملت رسائل تعبّر عن الحب والارتباط الأسري.

وأُقيم الحفل في منتجع "ليتل بايب كاي" الفاخر، وهو جزيرة خاصة تقع في أرخبيل الباهاما وتُعرف باستضافتها للمناسبات الراقية.

ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، اقتصر الحضور على عدد محدود من المدعوين لم يتجاوز خمسين شخصاً، مع اتخاذ ترتيبات أمنية مشددة للحفاظ على خصوصية المناسبة.

كما كشف الفيديو عن لحظات استعداد العريس للمراسم، حيث ظهر مرتدياً بدلة بلون بيج بتفاصيل شخصية صُممت خصيصاً لهذه المناسبة، من بينها تطريز يحمل الحرف الأول من اسم زوجته داخل السترة. كذلك أظهرت اللقطات أفراد العائلة والأصدقاء وهم يشاركون في التحضيرات وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحميمية.

وشهد الحفل حضور عدد من أفراد عائلة ترامب، من بينهم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، إضافة إلى تيفاني ترامب وزوجها مايكل بولس. في المقابل، غاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المناسبة، حيث كان يواصل متابعة ملفات سياسية من البيت الأبيض.

واختُتم الفيديو بمشهد للألعاب النارية التي أضاءت سماء الجزيرة، بينما تبادل العروسان القبلات احتفالاً ببدء حياتهما الزوجية، على وقع موسيقى رومانسية أضفت مزيداً من الأجواء الاحتفالية على المناسبة.

