بالصور| هدى الأتربي تتألق في فرنسا بإطلالة ساحرة.. والجمهور يحتفي برشاقتها وجمالها

خطفت النجمة الشابة هدى الأتربي الأنظار عقب أن شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة عكست ذوقها الراقي وحضورها اللافت.

وظهرت هدى بفستان أنثوي أنيق باللون الوردي الفاتح، نسقته مع مجموعة من الإكسسوارات الراقية ونظارة شمسية عصرية، في إطلالة جمعت بين البساطة والفخامة، لتبرز رشاقتها الملحوظة وخسارتها للوزن خلال الفترة الأخيرة، وهو ما نال إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا بكثافة مع الصور وأشادوا بجمالها وأناقتها وحضورها المميز.

وحصدت الصور آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بالتغيير اللافت في إطلالة النجمة الشابة، مؤكدين أنها باتت تتمتع بحضور أكثر نضجا وتألقا، خاصة مع حرصها الدائم على الظهور بإطلالات تجمع بين الأناقة والعصرية.

وكانت هدى قد التقط هذه الصور خلال تواجدها في فرنسا للمشاركة في الفعاليات المصاحبة لـ مهرجان كان السينمائي.

وتواصل هدى الأتربي تألقها في الدراما التلفزيونية بعد النجاح الذي حققته خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «مناعة» إلى جانب النجمة هند صبري، حيث قدمت أداء حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، كما سجلت حضورا مميزا في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» أمام النجم ياسر جلال، مؤكدة قدرتها على التنوع في اختياراتها الفنية وتقديم شخصيات مختلفة تترك بصمة لدى المشاهدين.

وتعد هدى الأتربي واحدة من أبرز نجمات جيلها والوجوه الصاعدة بقوة في عالم الدراما المصرية، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض مكانتها على الساحة الفنية بفضل موهبتها وحضورها اللافت واختياراتها المدروسة، ما جعلها من الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد من الجمهور وصناع الأعمال الفنية.