محافظ القاهرة: نجحنا فى تنفيذ خطة تلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى تنفيذ الخطة التى تم وضعها لتلبية إحتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

محافظ القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوي المحافظة فى مواقعها، مشيرًا إلى أن تقديم كافة الخدمات سار بصورة منتظمة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك خاصة السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت واللحوم والمكرونة، وأنابيب البوتاجاز ، وتم عمل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع، والمرور الدورى على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري خلال العيد .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يعملان على مدار 24 ساعة ، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، وتم تخصيص رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .