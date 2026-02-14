كل شيء فى حياتي.. حمدي الميرغني يوجه رسالة لزوجته في عيد الحب

وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة لزوجته إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور بمناسبة عيد الحب.

وكتب الميرغني، عبر حسابه على “إنستجرام”: “كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بيننا، عيد حب سعيد يا كل شيء فى حياتي”.

ويُعد حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح من أبرز الثنائيات التى عرفها الجمهور من خلال عروض مسرح مصر، حيث بدأت بينهما علاقة صداقة فنية تطورت إلى قصة حب وزواج عام 2016، لتستمر رحلتهما معًا كأحد أكثر الأزواج المحبوبين فى الوسط وتسفر الزيجة عن ابنتهما تمارا، التى طالما ينشران صورا لها مع إخفاء وجهها حتى تكون بعيدة عن وسائل الإعلام.

آخر أعمال إسراء عبد الفتاح، فيلم ويزو سكول، والذى عُرض فى عام 2023، وجمعها بالفنانة ويزو، وعدد آخر من الفنانين، منهم سامى مغاورى وعلا رامى ورضا حامد وعمر خورشيد وإبرام سمير، والعمل تأليف مصطفى السبكى وإخراج على رجب، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، حول طالبة بالمدرسة الثانوية تُدعى ويزو، تتعرض للتنمر والسخرية من قبل المعلمين، وتكشف العديد من العيوب فى منظومة التعليم.