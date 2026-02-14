جميلة الجميلات.. رامي صبري يغازل زوجته في عيد الحب

وجه الفنان رامي صبري، رسالة لزوجته بمناسبة عيد الحب، وشارك صورا تجمعهم في ذكريات سعيدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رامي صبري عبر انستجرام: “صديقتي وحبيبتي وام اولادي الطيبه الحلوه جميلة الجميلات شيري، كل يوم عيد حب وكل سنه ودايما مع بعض ومع اولادنا بالخير والسعاده وفي امان”.

وأعلن الفنان رامي صبري، اعتذاره عن تتر مسلسل “وننسى اللي كان” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، والمقرر عرضه في دراما شهر رمضان.

وكتب رامي صبري عبر ستوري حسابه على انستجرام: “تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان”.

وحقق رامي صبري فى أولى حفلاته بعام 2026 واحدة من أضخم سهرات مهرجان الفسطاط الشتوي من حيث التجهيزات والحضور الجماهيري غير المسبوق منذ انطلاقة فعاليات المهرجان في منتصف نوفمبر الماضي.