إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بوسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
جيب تحتفل بمرور 85 عامًا بإصدار خاص لـ Wrangler وGladiator
الداخلية: الفيديو المنتشر لنزيل يدعى الإعتداء عليه مفبرك
اتحاد كرة القدم يبدأ مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب منتخب فرنسا
شيكابالا عن منتخب مصر: نحتاج مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء
فن وثقافة

من المسجد النبوي..رامي صبري يدعو لـ شيرين عبدالوهاب

شيرين و رامي صبري
شيرين و رامي صبري
يارا أمين

حرص الفنان رامي صبري على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة وقام بالدعاء لها من المسجد النبوي.

حيث نشر رامي صبري صورة من داخل المسجد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام داعيًا لـ شيرين قائلًا: “اللهم اصلح حال شيرين عبدالوهاب وبارك في صحتها يارب اللهم آمين ”.

شقيق شيرين عبدالوهاب 

وفي سياق متصل، نشر شقيق شيرين عبد الوهاب تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح فيه بعض التفاصيل الخاصة بالفنانة. 

قال محمد شقيق شيرين عبد الوهاب : "اقسم بالله العظيم 90% من الأخبار مغلوطة وغير صحيحة تماما والناس اللي بتاجر بيها في البرامج والمداخلات، محدش ساعد غير اتنين أحمد سعد وزينة بس ومحمود الليثي كان كل يوم عندها".

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب: "إحنا بقي بعيد ليه عشان اللي انته شايفينه ده حياتها عبارة عن حرب إحنا لما تدخلنا في سنة 2022 من اربع سنين اتقال علينا ايه اننا نهبناها ومستفدين وناس وحشين طيب ماشي نجحوا انهم يبوظوا علاجها، وبعد أربع سنين ناس تانيه غيرنا أهم فنانين ومعروفين وملهمش مصلحة اللي بيدور معاهم جابوا كل تاريخهم القديم ودول كذا وكذا وإزاي دول اللي يعالجوها مين بقي اللي ليه مصلحة يطلع يشوه الناس دي زي ما شوهنا من قبلهم واللي طالع يقول مش صح انها تروح بيت صحبها كله بيتاجر عرفت منين حضرتك أنها راحت عندها ومتأكد أوى".

وأوضح شقيق شيرين عبد الوهاب: زينة عدت عليها يوم قالتلها أنا حاسه إني تعبانه قلتلها المستشفي أهي قريبة يلا بينا راحت واطمنت عليها وهما هناك الدكاتره طلبوا منظار خدت بينج وماكنتش قادرة تركب العربية خدوها بسيارة إسعاف لحد بيتها دي كل الحكاية.. الصحافيين بتوعنا  بقي عرفوا إزاي عشان بيجندوا ممرضين في معظم المستشفيات.. تشوف حد مشهور عرفني بس وليك الحلاوة بس وكله بقي كتب وألف علي مزاجه، ليه بقي تحديدا الاتنين دول واقفين جمبها بجد عشان دول عشرة العمر نعرف بعض من قبل ما حد فيهم يبقي معروف من زمان عشره وستر وغطا وحاجات كتير أوى أي حد تاني بقي كله بيتاجر بيها الناس دي بقي دلوقتي هتزعل مني جدا عشان مكنوش عايزين حد يعرف أي حاجة عشان ميتفهموش غلط".

الفنان رامي صبري رامي صبري الفنانة شيرين عبدالوهاب شيرين المسجد النبوي إنستجرام شقيق شيرين عبد الوهاب

