عائلية وبمحركات كهربائية .. ماذا تقدم زيكر 009 Grand 2026؟

تتجه شركات السيارات بشكل متزايد نحو تطوير مركبات كهربائية ذات مظهر وطابع عائلي، دون التخلي عن الأداء أو التقنيات الحديثة، وهو بالفعل ما أظهرته علامة زيكر من خلال نسختها الجديدة 009 Grand موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة الميني فان الفاخرة.

أبعاد زيكر 009 Grand 2026

تأتي السيارة زيكر 009 Grand 2026 بهيكل ضخم يترجم توجهها العائلي، حيث يتجاوز طولها خمسة أمتار، بينما يصل عرضها إلى أكثر من مترين، مع ارتفاع يقارب 1.85 متر.

كما تمتد قاعدة العجلات إلى أكثر من 3.2 متر، وبحزمة متقدمة من عناصر التصميم الخارجي مثل المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، مع عجلات قياس 20 بوصة، وشبكة كبيرة الحجم.

زيكر 009 Grand 2026 والمنظومة الكهربائية

تعتمد زيكر 009 Grand على نظام كهربائي بالكامل مدعوم بمحركين، ما يوفر نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى 788 حصانًا، وتستمد الطاقة من بطارية بسعة 108 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 702 كيلومتر، كما تستطيع التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية.

مقصورة زيكر 009 Grand 2026

تأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب خصائص التدفئة والتبريد والتدليك، ما يعزز الراحة في الرحلات الطويلة، كما تتوفر شاشات ترفيه مخصصة للركاب في الخلف، إضافة إلى شاشة تحكم مستقلة تتيح إدارة عدد من الوظائف بسهولة.

وتأتي زيكر 009 Grand 2026 بنظام تكييف أوتوماتيكي بأربع مناطق مع فتحات خلفية، وتضم السيارة ظامًا صوتيًا متطورًا من Yamaha يتكون من 31 سماعة، كما تعتمد على إضاءة داخلية محيطية.

وتدعم 009 Grand حزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق والتحكم في الثبات وقوى الجر.

كما تضم تقنيات متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتوفر السيارة كذلك أنظمة لمتابعة المسار والتنبيه عند الخروج عنه، إضافة إلى مراقبة إجهاد السائق، وكاميرات محيطية.