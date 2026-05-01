تكنولوجيا وسيارات

عائلية وبمحركات كهربائية .. ماذا تقدم زيكر 009 Grand 2026؟

صبري طلبه

تتجه شركات السيارات بشكل متزايد نحو تطوير مركبات كهربائية ذات مظهر وطابع عائلي، دون التخلي عن الأداء أو التقنيات الحديثة، وهو بالفعل ما أظهرته علامة زيكر من خلال نسختها الجديدة 009 Grand موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة الميني فان الفاخرة.

أبعاد زيكر 009 Grand 2026

تأتي السيارة زيكر 009 Grand 2026 بهيكل ضخم يترجم توجهها العائلي، حيث يتجاوز طولها خمسة أمتار، بينما يصل عرضها إلى أكثر من مترين، مع ارتفاع يقارب 1.85 متر.

كما تمتد قاعدة العجلات إلى أكثر من 3.2 متر، وبحزمة متقدمة من عناصر التصميم الخارجي مثل المصابيح الأمامية والخلفية العاملة بتقنية LED، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، مع عجلات قياس 20 بوصة، وشبكة كبيرة الحجم.

زيكر 009 Grand 2026 والمنظومة الكهربائية 

تعتمد زيكر 009 Grand على نظام كهربائي بالكامل مدعوم بمحركين، ما يوفر نظام دفع كلي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى 788 حصانًا، وتستمد الطاقة من بطارية بسعة 108 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 702 كيلومتر، كما تستطيع التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية.

مقصورة زيكر 009 Grand 2026

تأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب خصائص التدفئة والتبريد والتدليك، ما يعزز الراحة في الرحلات الطويلة، كما تتوفر شاشات ترفيه مخصصة للركاب في الخلف، إضافة إلى شاشة تحكم مستقلة تتيح إدارة عدد من الوظائف بسهولة.

وتأتي زيكر 009 Grand 2026 بنظام تكييف أوتوماتيكي بأربع مناطق مع فتحات خلفية، وتضم السيارة ظامًا صوتيًا متطورًا من Yamaha يتكون من 31 سماعة، كما تعتمد على إضاءة داخلية محيطية.

وتدعم 009 Grand حزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق والتحكم في الثبات وقوى الجر.

كما تضم تقنيات متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ،  وتوفر السيارة كذلك أنظمة لمتابعة المسار والتنبيه عند الخروج عنه، إضافة إلى مراقبة إجهاد السائق، وكاميرات محيطية.

زيكر 009 Grand 009 Grand موديل 2026 زيكر 009 Grand 2026 سيارة  زيكر 009 Grand 2026 مواصفات  زيكر 009 Grand 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

ايران

إيران تخدع ترامب .. طهران تهرب من الحصار الأمريكي بحيلة ذكية

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

عمرو النقلى

ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر

حادث سير

حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

ترشيحاتنا

طاجن الكوارع بالحمص

لغدا يوم الجمعة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

دينا الشربيني

مبلغ خرافي باليورو.. فستان دينا الشربيني القصير يتصدر التريند

جوافة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟.. تفاصيل تفاجئك

بالصور

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

النمل
النمل
النمل

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه
طريقة عمل جيلي بالفواكه

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد