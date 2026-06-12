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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليسون بيكر: التشكيك في حظوظ البرازيل قد يكون سلاحنا نحو التتويج بكأس العالم

أليسون بيكر
أليسون بيكر
حمزة شعيب

أكد أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي، أن حالة التشكيك المحيطة بحظوظ منتخب بلاده في كأس العالم 2026 قد تصب في مصلحة "السيليساو"، مشيرًا إلى أن البرازيل سبق لها التتويج باللقب في مناسبات لم تكن خلالها ضمن أبرز المرشحين.

وتحدث أليسون لوسائل الإعلام من مقر إقامة المنتخب البرازيلي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات المونديال، مؤكدًا أن المنتخب شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضح الحارس البرازيلي أن أنشيلوتي نجح في معالجة العديد من المشكلات التي عانى منها المنتخب في الفترات الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء والانسجام داخل الفريق.

ويحلم الشارع البرازيلي باستعادة لقب كأس العالم الغائب منذ نسخة 2002، عندما توج المنتخب بالبطولة في كوريا الجنوبية واليابان، رغم أنه لم يكن حينها المرشح الأول للفوز باللقب.

ويعتقد أليسون أن الظروف الحالية قد تمنح البرازيل فرصة جديدة لتكرار الإنجاز، خاصة في ظل تراجع سقف التوقعات مقارنة ببعض المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب في النسخة المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب البرازيلي قد حجز مقعده في كأس العالم بعد احتلاله المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، في مشوار شهد العديد من التقلبات الفنية والإدارية قبل تولي كارلو أنشيلوتي المسؤولية.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب المغرب على ملعب ميتلايف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتسعى البرازيل إلى تجاوز إخفاقاتها في النسخ الأخيرة من كأس العالم، بعدما ودعت البطولة من الدور ربع النهائي في أربع من آخر خمس مشاركات، إضافة إلى الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف نهائي نسخة 2014.

وتعد بطولة كأس العالم 2026 المشاركة الثالثة لأليسون بيكر في المونديال، بعدما مثل منتخب بلاده في نسختي 2018 و2022، وكان أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيل "السيليساو" خلال البطولتين.

أليسون البرازيل كأس العالم

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