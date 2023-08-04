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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاولة اغتيال علي جمعة وقاضي المعزول مرسي .. سلسلة من الاتهامات تنتظر الهارب وجدي العربي

وجدي العربي
وجدي العربي

أثار الهارب وجدي العربي غضب رواد السوشيال ميديا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن شمت في وفاة نجل الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي وهلل فرحا إلا أن الهارب الإخواني وجدي العربي مطلوب للعدالة في مصر على ذمة إحدى القضايا الصادر ضده حكم غيابي بالسجن الغيابي 

وأحالت النيابة  الهارب وجدي العربي إلى محكمة الجنايات بسلسلة من الاتهامات والتي نستعرضها وهي: 

وجهت النيابة إلى المتهم وجدي العربي في أمر الإحالة، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة منشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أهدافها.

كما وجهت النيابة إليه إحراز وحيازة أسلحة نارية مفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والاشتراك في اتفاق جنائي مع باقي المتهمين الغرض منه ارتكاب جنايات تخريب ممتلكات عامة الممتلكات التابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل أي شخص ينتمي إليهما بأن اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ بينهم

كما وجهت إلى العربي اتهاما بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور بأن تولوا قيادة (لجان العمليات النوعية) التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تريد تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة وانتقائهم عناصر واخضاعهم لدورات تدريبية وكان الإرهاب وسيلة.

الهارب متهم بالاشتراك مع آخرين في جنايات الشروع في قتل 11 شخصًا أبرزهم مفتي الجمهورية السابق علي جمعة والمستشار أحمد أبوالفتوح عضو محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والعميد عادل رجائي قائد الفرق التاسعة مدرعات.

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