العالمي للسياحة والسفر يناقش تحديات وفرص القطاع بمصر

واصلت الفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر التي تستضيفها مصر، فعالياتها حول قطاع السياحة والسفر بعقد جلسات حوارية عن التحديات والفرص التي تواجه القطاع السياحي، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وأهمية إدارة المقاصد السياحية بما يضمن استدامتها، وأهمية العنصر البشري في القطاع، ودور الفعاليات العالمية في تحقيق الزخم السياحي.

وعُقدت إحدى الجلسات تحت عنوان "إعادة التواصل بين الشعوب في أوقات الأزمات"، أدارها جوردون سميث، محرر شئون الطيران في Skift⁠، وشاركت بها نادية زاهر عمر، الرئيس التنفيذي لشركة AirAsia MOVE⁠.

التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر

وركزت الجلسة على الحديث عن التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والطيران في المرحلة المقبلة وأن التحدي اليوم لا يقتصر على استعادة خطوط ومسارات السفر بل يمتد إلى توفير رحلات آمنة وسلسة تعيد المسافرين إلى الأماكن والمجتمعات حول العالم.

وخلال الجلسة، استعرضت نادية زاهر عمر الدور المتنامي للمنصات الرقمية ومساهمتها في إعادة بناء التواصل العالمي ودعم تجارب سفر أكثر مرونة واستدامة، ولاسيما وأن قطاع الطيران يواصل ترسيخ دوره المحوري في تعزيز الحركة والتنقل العالمي.

كما أكدت على أهمية التواصل الجيد والمرن بين العملاء وشركات الطيران وتوفير المعلومات المناسبة للعملاء في الوقت المناسب.

كما تطرق الحديث عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى قطاع السفر والطيران؛ حيث أشارت إلى أن هناك بعض التقنيات التكنولوجية التي يتم استخدامها وتساهم فى التعرف على توجهات السائحين والوجهات السياحية التي يفضلون السفر إليها، كما تم التأكيد على أهمية توافر هذه المعلومات التي تساهم في وضع الخطط لتعزيز السياحة للمسافرين، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن العنصر البشري سيظل له دور فاعل في قطاع السفر ولاسيما وأن العملاء يفضلون التعامل والتواصل مع أشخاص وأنه سيكون دائماً هناك دمج بين العنصر البشري والتكنولوجيا التي ستعمل تحت إدارته، مشيرة إلى أن الأجيال الأصغر سناً أصبحت تنفر من كل ما يبدو «آلياً ومصطنعاً» بشكل مبالغ فيه، بينما تزداد لديهم قيمة كل ما يحمل لمسة بشرية حقيقية.

وعن تأثير الأزمات الحالية على المسافرين واتخاذهم قرارات السفر؛ تم استعراض مثاًلا بما قامت به الدول الآسيوية من حلول للمسافرين القادمين من منطقة الشرق الأوسط حيث تم وضع مسارات بديلة للطيران بالتعاون مع هيئة الطيران الدولية حيث أن هناك إجراءات دولية يتم اتخاذها لتغيير مسارات الطيران في وقت الأزمات.

وتحت عنوان "أهمية إدارة المقاصد السياحية" تم عقد جلسة أدارها Jeremy Jauncey مؤسس Beautiful Destination، وشاركت بها Phillipa Harrison الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والسيد Eduardo Santander الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية للسفر، و Carolyn Turnbull الرئيسة التنفيذية لفنادق ومنتجعات Nammos، و Harris Whitbeck مدير المعهد الغواتيمالي للسياحة.

وتناولت هذه الجلسة التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة في مرحلة التعافي والتي لا تتمثل فقط في استعادة النمو وإنما في إدارته بشكل مستدام؛ ولا سيما وأن هذا القطاع يساهم في توفير فرص العمل كما يسهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تم التركيز على أهمية العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على استدامة الوجهات السياحية. كما تم مناقشة الخطوات العملية للازمة لإدارة الطلب، وحماية المجتمعات المحلية، وبناء مسار أكثر استدامة لتحقيق نمو طويل المدى.

وتحت عنوان "من الأضواء العالمية إلى التأثير المستدام" عُقدت جلسة تناقش خلالها السيد Richard Attias رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد FII والسيد Talal AlMarri الرئيس التنفيذي لإكسبو الرياض، حول كيف يمكن للمنصات العالمية والفعاليات الكبرى أن تتجاوز حدود الظهور الإعلامي لتُحدث أثراً اقتصادياً مستداماً.

كما تم الإشارة إلى أنه في ظل تنافس الوجهات العالمية على جذب الاهتمام الدولي، أصبحت الفعاليات الكبرى محفزات قوية لتحقيق النمو.

كما تطرقت الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "الرياضة والترفية وقوة اللحظات العالمية" إلى الحديث عن الدور المتنامي والمحوري للفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية في تحفيز الطلب واستعادة الزخم لقطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية استفادة الوجهات السياحية من هذه الفعاليات العالمية ليس فقط لتحقيق مكاسب وانتعاش قصير الأمد، بل لتحقيق نمو طويل المدى وتعزيز فرص العمل. إلى جانب مناقشة سبل تحويل هذه اللحظات العالمية إلى محفزات لتعافٍ مستدام، وما الذي يتطلبه تحويل الظهور العالمي إلى أثر اقتصادي دائم.

وقد أدار الجلسة السيد Peter Greenberg مذيع بشبكة CBS News، وشارك بها السيد Adam Oubuih الرئيس التنفيذي لـ«أتو فرانس»، والسيد Guy Antognelli رئيس هيئة موناكو الحكومية للسياحة والمؤتمرات، والسيد Abdullah AlFryan المدير الأول لسياحة التراث في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والسيد Enrique Ybarra الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ«سيتي سايت سيينغ العالمية.

كما عُقدت جلسة حوارية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات وقواعد التعافي الجديدة"، أدارها السيد زياد علي المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع 2043 ومقدم بودكاست «2043»، وشاركت بها السيدة Ashley MacLaughlin مدير تطوير الأعمال في Allianz Partners، والسيد Àlex Villeyra الرئيس التنفيذي لشركة The Data Appeal.

وناقشت هذه الجلسة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل آليات اتخاذ القرار في قطاع السياحة والسفر، وأبرز التغيرات التي بدأت بالفعل، وكيف يمكن الاستفادة من البيانات بفاعلية أكبر لتعزيز القدرة التنافسية في سوق يتسم بالديناميكية المتزايدة.

كما تم الإشارة إلى أن الميزة التنافسية لم تعد تعتمد على الحجم فقط، بل أصبحت ترتكز بشكل متزايد على القدرة على توظيف البيانات، بالإضافة إلى الحديث عن تأثير الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في الطرق التي تتبعها شركات السفر والسياحة للتنبؤ بالطلب، وتحسين استراتيجيات التسعير، وتخصيص التجارب، وإدارة العمليات التشغيلية بكفاءة وفي الوقت الفعلي.

وتحت عنوان "التوظيف والمواهب ومستقبل العمل" عُقدت جلسة نقاشية أدارتها السيدة ماريا راموس كبير مذيعي الأخبار في TRT World، وشارك بها السيد Frank Marini الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Railbookers.

وقد ناقشت الجلسة كيفية إعادة بناء وتطوير مهارات العنصر البشري العامل بقطاع السياحة والسفر بوتيرة سريعة، وتكييف نماذج التشغيل لتلبية الطلب المتزايد مع عودة النشاط إلى القطاع.

وقد شارك في حضور هذه الجلسات النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والنائبة نورا على عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وأمين لجنة السياحة بحزب مستقبل وطن، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس للمجلس الأعلى للآثار، والسيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات وكالات السفر والسياحة، والسيد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية،والسيد أحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر.

كما شارك في الحضور Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، وجلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، و 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون.

