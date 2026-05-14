حماية المستهلك: عدم الإعلان عن أسعار السلع مخالفة جسيمة وتضليل للمستهلك

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه 26 فرع تابع لجهاز حماية المستهلك ونقوم بدوريات مستمرة لضبط الأسواق ومتابعة الإعلان عن الأسعار .



وقال إبراهيم السجيني في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" أي بائع لمنتج يجب أن يعلن عن السعر للمستهلك ".

وتابع إبراهيم السجيني :" عدم الإعلان عن الأسعار مخالفة جسيمة وتضليل للمستهلك وهذه مخالفة تستوجب محضر وعرض الامر على النيابة ".



ولفت إبراهيم السجيني :" نراقب قيام البائع بالإعلان عن الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات"، مضيفا:" العام الماضي قمنا بزيارة 160 ألف منشآة".