مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان

وقع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، مذكرة تفاهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2025-2027).

جامعة الأزهر توقع مذكرة تفاهم مع الصحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان

وتهدف مذكرة التفاهم إلى المضي قدمًا نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطتها العاجلة، بجانب المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، مما يعزز الشراكة الفعالة بين وزارة الصحة وجامعة الأزهر والمجلس القومي للسكان لتحقيق الأهداف التنموية.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة نوعية لتعزيز الشراكة بين جامعة الأزهر ومؤسسات الدولة، وتبرهن على دعم جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، للمبادرات الحكومية الهادفة إلى بناء وعي مجتمعي رشيد يدعم التنمية المستدامة ويحقق مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

حضر الاجتماع: الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتورة نجلاء عرفة، ممثل منظمة اليونيسف، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب للبنين، والدكتور محمود رشاد، أستاذ طب الأطفال.