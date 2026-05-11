جامعة الأزهر تنفي إنشاء مركز للطب النبوي وتدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة

صرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أنه لا صحة لما يُتداول عن إنشاء جامعة الأزهر مركزًا للطب النبوي، مؤكدًا أن ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المؤسسة التعليمية والبحثية تلتزم بالمسارات العلمية والأكاديمية المعتمدة، وأن أي أخبار تتعلق بإنشاء مراكز جديدة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات المخصصة لذلك.

ودعا الدكتور محمود صديق وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الحذر والدقة فيما ينشر عن جامعة الأزهر، والالتزام بالمعايير المهنية في نقل الأخبار، وعدم نشر أي معلومة تخص الجامعة إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية بالجامعة، وذلك منعا لإثارة البلبلة ونشر معلومات غير دقيقة بين الرأي العام.

وفي سياق آخر انطلقت اليوم بالجامع الأزهر اختبارات المرحلة السادسة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، والتي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، وشهدت الاختبارات توافد 552 محفظاً من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية وبني سويف والفيوم ومحافظات القناة وسيناء، لأداء الاختبارات بمقر الجامع الأزهر، وهي العملية التي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية في التقييم.



وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن هذه المقارئ تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الأزهر لخدمة كتاب الله، مشيراً إلى أنها تُعقد في كافة محافظات الجمهورية.

وتابع: تستهدف الدورة التي تمتد لأربعة أشهر، مراجعة القرآن الكريم كاملاً بدقة وإتقان، وحفظ ودراسة متون التجويد العلمية، إضافةً إلى إتقان الأداء الصوتي والتجويدي، بما يضمن الارتقاء بالمستوى العلمي للمحفظين.