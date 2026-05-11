انطلاق اختبارات المرحلة السادسة لمقارئ الرواق الأزهري بمشاركة552 محفظاً

انطلقت اليوم بالجامع الأزهر اختبارات المرحلة السادسة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، والتي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، وشهدت الاختبارات توافد 552 محفظاً من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية وبني سويف والفيوم ومحافظات القناة وسيناء، لأداء الاختبارات بمقر الجامع الأزهر، وهي العملية التي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية في التقييم.



وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن هذه المقارئ تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الأزهر لخدمة كتاب الله، مشيراً إلى أنها تُعقد في كافة محافظات الجمهورية.

وتابع: تستهدف الدورة التي تمتد لأربعة أشهر، مراجعة القرآن الكريم كاملاً بدقة وإتقان، وحفظ ودراسة متون التجويد العلمية، إضافةً إلى إتقان الأداء الصوتي والتجويدي، بما يضمن الارتقاء بالمستوى العلمي للمحفظين.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الاختبارات تجرى على أربعة مراحل، وتستهدف في إجماليها 960محفظاً موزعين على أربعة مقرات رئيسية لتغطية كافة أنحاء الجمهورية

وأضاف أن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص الرواق الأزهري على انتقاء وتأهيل أفضل المحفظين، لضمان وصول رسالة القرآن للمتعلمين بأعلى جودة ممكنة، وفق المنهج الأزهري الوسطي"،

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الجامع الأزهر في التوسع النوعي والكمي لأنشطة الرواق الأزهري، بما يلبي تطلعات الراغبين في حفظ القرآن الكريم وتجويده تحت إشراف نخبة من المتخصصين.