الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة

تُعد الفتة المصرية من أشهر الأكلات التقليدية التي ارتبطت بالمناسبات والتجمعات العائلية، فهي وجبة تجمع بين المذاق الشرقي الغني والبساطة في التحضير.

الفتة بالخل والثوم

وتمتاز الفتة بالخل والثوم بنكهتها القوية التي تمنحها طعمًا مميزًا يعشقه الكثيرون، خاصة عند تقديمها مع الأرز الأبيض واللحم المسلوق الطري.

الوصفة المصرية الكلاسيكية

وتحرص العديد من الأسر على إعدادها بطرق مختلفة، لكن تبقى الوصفة المصرية الكلاسيكية الأكثر انتشارًا لما تتمتع به من توازن رائع بين التوابل والصلصة والخبز المحمص.

طريقة تحضير الفتة المصرية

وفي السطور التالية نستعرض طريقة تحضير الفتة المصرية بالخل والثوم بخطوات سهلة ومكونات بسيطة تمنحك مذاقًا شهيًا مثل المطاعم.

قدمت الشيف نور عليوة طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم، إلى جانب الأرز الأبيض واللحم المسلوق، باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سهلة التحضير.



مكونات الفتة المصرية

كيلو من لحم الغنم، نصف كيلو من الأرز المصري، خبز مقطع ومحمص، بصلة واحدة، 6 فصوص ثوم مفروم، ملعقتان كبيرتان من السمن، نصف كوب من الخل الأبيض، 3 حبات هيل، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

مكونات الصلصة

فص ثوم مفروم، كوبان من عصير الطماطم، ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، ملعقة كبيرة من السمن، ملعقة صغيرة من القرفة، ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

تبدأ الخطوات بوضع الماء على النار حتى يصل إلى الغليان، ثم إضافة اللحم مع البصل والهيل والتوابل، وتركه حتى ينضج تمامًا.

وفي وعاء آخر، يُشوح الأرز في السمن ثم يُضاف إليه مرق اللحم ويُترك حتى يكتمل نضجه.



وبعد ذلك يُحمص الخبز ويوضع في طبق التقديم، ثم يُحمر الثوم في السمن ويُضاف إليه الخل ويُترك قليلًا حتى يغلي، بعدها يُضاف جزء من مرق اللحم ويُسكب الخليط فوق الخبز المحمص.



أما الصلصة، فتُحضّر بتشويح الثوم في السمن ثم إضافة عصير الطماطم ومعجون الطماطم والتوابل، وتُترك حتى تتماسك.

وفي النهاية تُرص الفتة بوضع الخبز ثم الأرز وفوقه اللحم، وتُزين بالصلصة الساخنة لتصبح جاهزة للتقديم.