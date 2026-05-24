طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم بمكونات بسيطة

قدمت الشيف نور عليوة طريقة عمل الفتة بالخل والتوم، مع الأرز الأبيض واللحمة المسلوقة.

وخلال برنامج صباح البلد الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير، المذاع على قناة صدى البلد، كشفت نور عليوة عن مكونات الفتة على النحو التالي..

كيلو من لحم الغنم، ونصف كيلو من الأرز المصري، وخبزًا مقطعًا ومحمصًا، وبصلة، و6 فصوص ثوم مفروم، وملعقتين كبيرتين من السمن، ونصف كوب من الخل الأبيض، و3 حبات من الهيل، إلى جانب الملح والفلفل الأسود.



وأضافت نور عليوة أن مكونات الصلصة فتشمل فص ثوم مفروم، وكوبين من عصير الطماطم، وملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وملعقة كبيرة من السمن، وملعقة صغيرة من القرفة، إضافة إلى الملح والفلفل الأسود.

وتابعت قائلة: تبدأ طريقة التحضير بوضع الماء على النار حتى الغليان، ثم إضافة اللحم والبصل مع التوابل والهيل وتركها حتى ينضج اللحم تمامًا. وفي إناء آخر، يُشوح الأرز في السمن ثم يُضاف إليه مرق اللحم ويُترك حتى ينضج، ثم يُحمص الخبز ويوضع في طبق التقديم، مع تحمير الثوم في السمن ويُضاف إليه الخل ويُترك ليغلي قليلًا، قبل إضافة مرق اللحم وصبه فوق الخبز.