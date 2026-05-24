قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
بعد ريبيرو.. مساعدو الإسباني يجهزون 3 قضايا ضد الأهلي بداعي الحق الأدبي
زوجة قاتل نجل عمته في المنوفية: جوزي مظلوم طلعوه أنا لسة عروسة
الزمالك وبيراميدز يتقدمان القائمة.. المتأهلون لدوري أبطال أفريقيا 2027
بتقنيات ثورية.. تسريبات تكشف تصميم هاتف أيفون 20
دعاء يوم عرفة لنفسي.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
70 قرشا دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم
ناصر منسي: أريد الاستمرار مع الزمالك حتى لو مجانا.. وشيكابالا مازال يدعمنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، سوق “اليوم الواحد” المقام بجوار مسجد بحر مشتول بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وشركة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من كبار التجار، وبمشاركة مشروع شباب الخريجين، لمتابعة انتظام العمل بالسوق والاطمئنان على جودة السلع والأسعار المطروحة، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أجنحة السوق المقام على مساحة ٢٠٠ متر مربع ويضم ٨ باكيات بمشاركة ٣٠ عارضاً، حيث يتم عرض كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات والفاكهة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ :٣٠٪، إلى جانب تواجد سيارات بيع السلع الغذائية المتنقلة بمحيط السوق، والذي يستمر في استقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجاتهم وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وخلال الجولة، حرص محافظ الشرقية على إجراء حوار مع المواطنين داخل السوق، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى جودة المنتجات المعروضة ومدى توافرها والأسعار ونسب التخفيضات، مؤكداً أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية للأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما حرص المحافظ إلى التوجه لأحد محال الجزارة بجوار السوق لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، موجهاً بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والإشراف البيطري الكامل على عمليات الذبح والتداول، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

أشاد المحافظ بجهود الأجهزة الرقابية وفرق الطب البيطري المتواجدة والتي تتولى متابعة سلامة المنتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خاصة اللحوم ومصنعاتها، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ مبادرة «أسواق اليوم الواحد» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع السلع الغذائية، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وفي ختام جولته، هنأ المحافظ أبناء الشرقية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من أسواق اليوم الواحد والمنافذ التموينية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن للحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة متميزة.

الشرقية محافظ الشرقية سوق «اليوم الواحد الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

نظافة

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد