محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، سوق “اليوم الواحد” المقام بجوار مسجد بحر مشتول بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وشركة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من كبار التجار، وبمشاركة مشروع شباب الخريجين، لمتابعة انتظام العمل بالسوق والاطمئنان على جودة السلع والأسعار المطروحة، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أجنحة السوق المقام على مساحة ٢٠٠ متر مربع ويضم ٨ باكيات بمشاركة ٣٠ عارضاً، حيث يتم عرض كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات والفاكهة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ :٣٠٪، إلى جانب تواجد سيارات بيع السلع الغذائية المتنقلة بمحيط السوق، والذي يستمر في استقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجاتهم وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وخلال الجولة، حرص محافظ الشرقية على إجراء حوار مع المواطنين داخل السوق، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى جودة المنتجات المعروضة ومدى توافرها والأسعار ونسب التخفيضات، مؤكداً أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية للأسواق لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما حرص المحافظ إلى التوجه لأحد محال الجزارة بجوار السوق لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، موجهاً بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والإشراف البيطري الكامل على عمليات الذبح والتداول، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

أشاد المحافظ بجهود الأجهزة الرقابية وفرق الطب البيطري المتواجدة والتي تتولى متابعة سلامة المنتجات المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خاصة اللحوم ومصنعاتها، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ مبادرة «أسواق اليوم الواحد» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع السلع الغذائية، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وفي ختام جولته، هنأ المحافظ أبناء الشرقية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من أسواق اليوم الواحد والمنافذ التموينية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن للحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة متميزة.