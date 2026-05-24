أورمان الشرقية: نحر 50 رأس ماشية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات العمل الأهلي يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، خاصة خلال المناسبات الدينية، مشيداً بجهود جمعية الأورمان في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن حملة صك الأضحية التي تنفذها جمعية الأورمان فرع الشرقية تعد من الحملات والمبادرات التي تسهم في إدخال البهجة على الأسر المستحقة من خلال توفير اللحوم للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المديرية والمؤسسات الأهلية لتحقيق مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

فيما أوضح محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن الجمعية أطلقت حملة "صك الأضحية ٢٠٢٦" تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، لذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين داخل المحافظة لافتاً إلى أنه من المقرر ذبح (٥٠) رأس ماشية لرفع العبء على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

أضاف مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن أعمال الذبح ستتم داخل مجزر الأبراهيمية علي مدار أيام العيد الأربعه، وفقاً للضوابط الشرعية والصحية والبيطرية، لتوزيعها على الأسر المستحقة والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لدعم التكافل الإجتماعي والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.