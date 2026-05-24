الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، تزامناً مع إطلاق مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية» لتهيئة بيئة صحية تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

اضاف المحافظ أنه انتشرت معدات الحملات الميكانيكية منذ الصباح الباكر لرفع التراكمات والأتربة، وغسيل الأرصفة، وتهذيب الأشجار بالمداخل والمسطحات الخضراء، مع نقل النفايات أولاً بأول للنقاط الوسيطة.

أشار المحافظ إلى أن فرحة العيد لا تكتمل إلا بوعي المواطن ومسؤوليته في الحفاظ على النظافة، مشدداً على استمرار المتابعة وتشكيل نوبتجيات عمل لفرق النظافة على مدار الـ ٢٤ ساعة لتبقى الشوارع في أبهى صورها.