صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

ثمن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جهود الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لكبار السن وذوى الهمم من أبناء المحافظة بمنازلهم خلال أيام الجُمع والعطلات الرسمية، تخفيفاً عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية، مؤكداً حرص المحافظة على توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وذوي الهمم، خاصة بالمناطق النائية.

فى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه على مدار يوم أمس الأول، الجمعة، تم خلالها تقديم 2456 زيارة منزلية لكبار السن و25 زيارة لذوي الهمم، بالإضافة لتحويل عدد حالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية لتلقى العلاج اللازم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار 85 أسبوعاً بلغت 120 ألفا و870 زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة وفحص النظر والأسنان"، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.