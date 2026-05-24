القبض على جامع خردة شرع في سرقة هاتف محمول طالبة ورشقها بالحجارة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام جامع خردة بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتها ورشقها بالحجارة والتعدي عليها بالسب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 / الجارى تبلغ لمركز شرطة فاقوس من (طالبة- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالشروع فى سرقة هاتفها المحمول والتعدى عليها بالسب ورشقها بالحجارة حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل خردة "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة مركز أبو كبير) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.