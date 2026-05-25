محامي حسام حسن: بدأنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين للتوأم وأبرزهم آدم وطني

أكد أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض ومحامي حسام حسن، أن المدير الفني لمنتخب مصر كلّفه بمتابعة جميع وقائع السب والتشهير التي تعرض لها مؤخرًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتجاوزين.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC:"حسام حسن كلّفني بمتابعة كل وقائع السب والتشهير ضده، والتعامل معها قضائيًا، وبدأنا بالفعل تحرير محاضر اليوم، على أن تُستكمل الإجراءات غدًا ضد بعض الأشخاص".

وأضاف: "لن أذكر أسماء من تجاوزوا في حق حسام حسن بالسب والقذف والتشهير، لكنهم يعلمون أنفسهم جيدًا، وحسام حسن كان قائدًا ومدربًا لمنتخب مصر، والآن يشغل منصب المدير الفني للمنتخب الوطني".

وأوضح محامي المدير الفني أن حسام حسن يركز حاليًا بشكل كامل على استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلًا:"المدرب منشغل بالمنتخب واللاعبين، ولا يلتفت إلى هذه الأمور، وأنا أتولى الملف بالكامل ومعي كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشار عبدالعزيز إلى تقديم بلاغ رسمي ضد آدم وطني، وكيل اللاعبين، متسائلًا عن أسباب حديثه عن مدرب ومنتخب مصر بهذه الطريقة,

وأكد أن الإجراءات القانونية تستهدف من ارتكبوا وقائع سب وقذف وتشهير، وليس أصحاب النقد الموضوعي، مضيفًا:"لن نقاضي الجماهير بسبب النقد البناء، لكن عندما نجد حملات ممنهجة ضد المدير الفني فلن نصمت، خاصة أن حسام حسن يؤدي مهمة قومية وحلم الجماهير المصرية هو الوصول إلى كأس العالم".

كما أوضح أن البلاغات تضمنت المطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات ضد آدم وطني، نافيًا وجود أي خلافات شخصية بين حسام حسن واللاعب مصطفى محمد، كما تردد مؤخرًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن البيان الصادر من آدم وطني "لا يمت للواقع بصلة"، معتبرًا أنه يتضمن "ادعاءات وافتراءات ضد حسام حسن ومحاولة لإثارة جماهير الكرة وإحداث حالة من البلبلة".