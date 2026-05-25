أحمد حسن يكشف موقف عدي الدباغ من الاستمرار مع الزمالك الموسم المقبل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن موقف لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عدي الدباغ من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: عدي الدباغ مستمر مع الزمالك الموسم المقبل ولا نية لرحيله.

كان عدي الدباغ لاعب نادي الزمالك، قد وجه رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عقب التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب عدي الدباغ عبر حسابه على فيسبوك: "‎أول ما قررت اجي على نادي الزمالك كنت عارف إن الظروف صعبة، لكن بنفس الوقت كنت عارف إن أي بطولة راح أحققها مع هاد النادي راح تكون استثنائية، وخاصة إذا كانت بطولة الدوري".

وتابع: “‎الحمد والشكر لله، بعد موسم طويل وشاق وصعب… الزمالك بطل الدوري ‎بحب أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي على كل المجهود الكبير اللي قدموه طوال الموسم، وعلى تعبهم ودعمهم المستمر في كل التفاصيل”.

وأضاف: “‎وبحب أشكر الجمهور العظيم اللي كان الداعم الأول إلنا بكل الظروف، كانوا السند والسد الحقيقي، ووقفوا معنا بكل لحظة حلوة وصعبة، وبحب أشكر كل اللاعبين اللي ضحّوا وأعطوا كل شيء عندهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك العمال وكل شخص دعم النادي وساهم بتحقيق هاد الإنجاز".

واختتم: “‎وشكر خاص لجون إدوارد وعبد الرحمن على دعمهم ووقفتهم الدائمة ‎وأخيرًا، شكر كبير لصاحبي ومدربي وأخوي الكابتن أحمد مدحت، اللي كان معي من أول يوم وصلت فيه لحد اليوم، وكان إله دور كبير بتطوير مستواي البدني ومساعدتي بكل التفاصيل. وسمعني يا عم الحدوته… الحمد لله”.