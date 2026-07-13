مصر واليونان تبحثان توسيع الشراكة الصناعية.. وتحفيز الاستثمارات الأوروبية للتصدير

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السفير نيكولاس باباجورجيو، سفير اليونان لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات اليونانية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.



وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة لتشجيع الشركات اليونانية على اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا ومنصة استراتيجية لتصدير منتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية والدول المجاورة، مع التركيز على قطاعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والطاقة النظيفة، وبناء القدرات الصناعية، إلى جانب استعراض قصص نجاح عدد من الشركات اليونانية العاملة في السوق المصري وآليات الاستفادة منها في جذب استثمارات صناعية جديدة.



وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لا تقتصر على تعزيز الإنتاج الصناعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وإنما تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع جذب الشركات الأوروبية الراغبة في إعادة توطين صناعاتها في مصر ضمن أولوياتها، للاستفادة من التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة، بما يعزز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية.



وأوضح أن خطة عمل الوزارة ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما دعم ومساندة الاستثمارات والشركات القائمة في السوق المصري من خلال معالجة التحديات التي تواجهها وتحسين بيئة الأعمال، وثانيهما جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لافتًا إلى أن النجاحات التي تحققها الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وما تحققه من معدلات ربحية في ظل اتساع السوق المحلي، تمثل عامل جذب مهمًا لمستثمرين جدد.



تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال

وشدد الوزير على أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، من خلال تنظيم مائدة مستديرة تضم الشركات والكيانات اليونانية العاملة في مصر للاستماع إلى التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية لها، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تحويل الأفكار المشتركة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.



من جانبه، أكد السفير نيكولاس باباجورجيو أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تطورًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين يمثل أولوية لليونان.



وأضاف أن مصر تمثل وجهة استراتيجية للشركات اليونانية، في ظل ما تتمتع به من استقرار، وبنية تحتية متطورة، وتوافر العمالة المدربة، فضلًا عن موقعها الذي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والإقليمية، فيما تمثل اليونان بوابة مصر نحو الأسواق الأوروبية.



وأشار السفير إلى أن نجاح الاستثمارات اليونانية في مصر، ومن بينها شركات "تيتان للأسمنت" و"كوكاكولا هيلينيك" و"ألوميل"، إضافة إلى المشروعات في مجالات معالجة مخلفات السفن بقناة السويس والمعدات الطبية المتقدمة، يعكس جاذبية السوق المصري، مؤكدًا أن إبراز هذه النماذج يسهم في تشجيع المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.