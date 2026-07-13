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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يقترب من 50 جنيها…سعر الدولار اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
أمل مجدى
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يقدم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي 

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.86 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الإثنين

49.91 جنيه
أعلي سعر لشراء الدولار  اليوم الإثنين

49.90 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار  اليوم الإثنين

49.87 جنيه

سعر الدولار في مصر اليوم  

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك قناة السويس، المصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، نكست، أبوظبي الأول  ليسجل:

49.90 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي لنحو:

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB لنحو:

49.89 جنيه للشراء.

49.99 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك، العربي الأفريقي، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، إتش إس بي سى HSBC، التنمية الصناعية والعقاري المصري العربي ليسجل:

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، المصرف المتحد وفيصل الإسلامي لنحو: 

49.86 جنيه للشراء.

49.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي كريدي أجريكول وأبوظبي التجاري عند:

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر  لنحو: 

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الكويت الوطني والتعمير والإسكان ليسجل:

49.80 جنيه للشراء.

49.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

 49.77 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

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