الدفاع الروسية تعلن شن هجمات على بنى تحتية للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة شنت الليلة الماضية هجمات دقيقة على بنى تحتية تستخدمها قوات كييف في موانئ أوكرانية.

وفي وقت سابق، شنت روسيا هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة عشرات آخرين، في حين تنتظر كييف إمدادات ذخيرة دفاع جوي بعد أن قوض النقص فيها قدرتها على التصدي للهجمات الروسية.

وأوضحت السلطات، أن خمسة اشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون عندما سقطت قنبلتان موجهتان على منطقة مزدحمة في مدينة سومي بشمال البلاد. وأصابت إحدى القنبلتين محطة حافلات.

كما قتل اثنان آخران وأصيب ثالث في وقت سابق جراء هجوم صاروخي على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانياد، في حين أصابت طائرة مسيرة منشأة مدنية في مدينة خاركيف في الشرق، مما أسفر عن إصابة سبعة.

وأصيب 11 شخصا في العاصمة كييف جراء هجوم استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى طائرات مسيرة.