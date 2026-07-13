مصرع 27 شخصا جراء حريق في تايلاند

أعلنت السلطات في تايلاند، أن 27 شخصا لقوا مصرعهم، جراء حريق اندلع في مطعم بالعاصمة بانكوك، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.



وقال أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند، إن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحريق، مؤكدا أن ملابساته لا تزال قيد التحقيق، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

حرائق السويد

من جهة أخرى، اندلعت عدد من الحرائق في أنحاء من السويد اليوم الأحد بسبب الطقس الجاف ، كما تزايد خطر نشوب حرائق الغابات في الأيام المقبلة في نصف مساحة السويد تقريبا، و أصبح مرتفع للغاية في بعض الأجزاء.

وحذر المعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (SMHI) من أن خطر حرائق الغابات والأعشاب مرتفع في جوتالاند، وسفيلاند، وأجزاء من جنوب نورلاند. وفي بعض المناطق، يعتبر الخطر مرتفعا جدا، بينما يعتبر في أنحاء بوهوسلان، وكارلستاد، وبليكينجه مرتفعا للغاية، وفقا لصحيفة سويدين هيرالد.