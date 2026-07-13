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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهيدان فلسطينيان على يد القوات الإسرائيلية.. أحدهما في الضفة والآخر بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اجرامها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، مستهدفة الشعب الأعزل بالقتل والتنكيل والترويع.

استشهد فلسطيني جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة فجر الاثنين ، وفق ما ذكر مصدر طبي، رافعة بذلك عدد الشهداء في غزة الذين تجاوزوا بالفعل ال٧٣ ألف شهيد.

كما استشهد  فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار بير نبالا شمال شرقي مدينة القدس المحتلة وفق ما ذكر (الهلال الأحمر).

وقالت مصادر محلية أن الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب جدار بير نبالا شمال شرق القدس المحتلة هو نصر زعل كعابنة.


وقال الهلال الأحمر: طواقمنا في رام الله تتعامل مع شهيد قرب جدار بير نبالا شمال شرق القدس المحتلة.

خلال ذلك، هاجمت مليشيات المستوطنين  قرية برقا شرق رام الله محاولة سرقة أغنام أحد المزارعين.

بل أنه وبعد إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة قبل يومين، قام مستوطنون بإطلاق مواشيهم واقتحام تجمع "حلق الرمانة" غرب مدينة أريحا.

على يد القوات الإسرائيلية شهيدين فلسطينيين الضفة بغزة

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