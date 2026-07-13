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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الممثل النيوزيلندي "سام نيل" نجم "جوراسيك بارك".. ورئيس وزراء أستراليا ينعاه

سام نيل
سام نيل
أ ش أ
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توفي الممثل النيوزيلندي الشهير "سام نيل" والمعروف بدوره في فيلم "جوراسيك بارك" عن عمر ناهز 78 عاما.

ونعت عائلة الممثل الراحل - في بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الاثنين/ - ببالغ الحزن والأسى رحيل "نيل" والذي وافته المنية صباح اليوم /الاثنين/ في مدينة /سيدني/ بأستراليا.

وأضاف البيان أن "نيل" فارق الحياة محاطا بأفراد عائلته، محافظا على كرامته التي ميزت حياته.. موضحا أن "هذه الخسارة كانت مفاجئة وغير متوقعة، إلا أن شفاء سام من السرطان خفف من وطأتها".

وتقدمت عائلته بجزيل الشكر والامتنان لطاقم مستشفى سانت فنسنت الخاص على رعايتهم المتميزة."

وفي عام 2023، كشف نيل عن تشخيص إصابته بالسرطان، الذي وصفه بأنه "نوع شرس وعدواني" من سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية.

وفي أبريل من هذا العام، أعلن عن شفائه التام بعد خضوعه للعلاج بالخلايا التائية المعدلة وراثيا (CAR-T).

من جانبه، نعى رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" الممثل الراحل "سام نيل" وكتب منشورا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه "تألق في العديد من القصص الأسترالية المحبوبة، وحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الأستراليين"، ونظرا لارتباطه الوثيق بأستراليا، اعتبره الكثيرون أستراليا أصيلا.

وأضاف "ألبانيز" أنه "بأسلوبه الساخر والفكاهي، وعمقه الفكري وإيجازه في الكلام، حارب سام مرضه بنفس الكرامة والفكاهة والإيمان التي ميزت جميع أدواره. سنفتقده بشدة، وسيبقى ذكره خالدا".

يذكر أن "نيل" ولد في 14 سبتمبر 1947 في أوماغ، نيوزيلندا، وحصل على أول دور دولي رئيسي له عام 1981، حيث جسد شخصية داميان ثورن، ابن الشيطان، في فيلم "أومن 3: الصراع الأخير".

ووصل إلى أكبر جمهور دولي له من خلال تجسيده شخصية الدكتور آلان غرانت في فيلم "حديقة جوراسيك" (1993)، وهو الدور الذي أعاده في الفيلمين التاليين "حديقة جوراسيك 3" (2001) و"حديقة جوراسيك: دومينيون" (2022).

سام نيل الممثل النيوزيلندي جوراسيك بارك

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