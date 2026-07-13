محمد فضل شاكر يكشف حقيقة الظهور الأول لوالده بعد إخلاء سبيله

انتشرت فى الساعات الماضية عدد من الصور والفيديوهات للفنان فضل شاكر مع ابنه محمد، بعد إخلاء سبيله وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع حول حقيقة هذه الصور والفيديوهات.

ونشر محمد فضل شاكر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الأستوري يكشف فيه حقيقة هذه الصور والفيديوهات لوالده بعد إخلاء سبيله قائلا: "كل الصور والفيديوهات يلي عم بتنشر بهالفترة على أساس أنها لوالدي الفنان فضل شاكر هي إما قديمة أو معمولة بالـAI، وما في أي ظهور جديد أو رسمي لإله".

وتابع محمد فضل شاكر: "منتمنى من الجميع يتحرى الدقة، وما يتداول أي محتوى قبل التأكد من صحته، وكمان أرجو منكم احترام هيدي المرحلة الحساسة، وإعطاء فضل شاكر الوقت والراحة يلي طلبها قبل ما يرجع يلتقي جمهوره".

أغنية محمد فضل شاكر وسعد لمجرد

من ناحية أخرى أحيا الفنان محمد فضل شاكر، حفل غنائي ساهر ليلة أمس السبت 11 يوليو، في الأردن ضمن سلسلة حفلاته الصيفية هناك.

وقدم محمد فضل شاكر، باقة من أجمل أغانيه وأغاني والده التي تفاعل معها الجمهور.

كان الفنان سعد لمجرد، قد طرح أغنيته مع الفنان محمد فضل شاكر، التي تحمل اسم القمر ديالي، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في أول ديو غنائي بينهما.

القمر ديالي، هي أغنية مغربية لبنانية من كلمات والحان : جمانة جمال، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.

وكان قد استقبل الفنان محمد فضل شاكر مولوده الجديد الذي سماه اسم "فضل"، وحرص عدد من الأصدقاء والجمهور على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة.

ونشر شاكر مقطع فيديو عبر إنستجرام وعلق كاتبا: "الحمد لله على جميل ما أعطى وجميل ما وهب،رزقنا الله بمولودنا.،اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".