قبة الغوري تستضيف حفلًا لفرقة "الخان" بقيادة المايسترو فادي المغربي

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في السابعة والنصف مساء الخميس الموافق 16 يوليو، حفلًا موسيقيًا لفرقة "الخان" بقيادة المايسترو فادي المغربي.

وذلك ضمن جهود الصندوق في دعم التجارب الفنية الشابة وإتاحة منصات عرض للمواهب المتميزة، إلى جانب الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وإثراء الوعي الفني.

وتعد فرقة "الخان" من التجارب الغنائية الحديثة، حيث تأسست عام 2015 على يد الفنان فادي المغربي، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة، وتقدم ألوانًا متنوعة من الأغاني المستلهمة من تراث الموسيقى العربية وأعمال كبار المؤلفين والملحنين.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من الأغاني التراثية، منها: "حنين"، "فاتت سنة"، "على عيني"، "القريب منك بعيد"، "مبيسألش عليا"، "موعود"، "جميل وأسمر"، "اعتزلت الغرام"، "الحلم العربي"، "شدي حيلك يا غزة"، و"على عهدي على ديني".