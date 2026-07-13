أحمد عبد الوهاب: ورد على فل وياسمين محطة مهمة في مشواري.. خاص

قال الفنان أحمد عبد الوهاب إن شخصية طارق فى مسلسل “ورد على فل وياسمين” تعد محطة مهمة فى مشواره الفني.

وأضاف أحمد عبد الوهاب لـ صدى البلد: أعتبرها محطة مهمة جدا في مشواري، لأنها منحتني فرصة لتقديم شخصية مليئة بالتحولات الإنسانية، لكنها ليست نقطة وصول، بل خطوة جديدة في رحلة مستمرة، وكل عمل أتعلم منه شيئا جديدا، وما يهمني دائما هو جودة الشخصية وقدرتها على الوصول إلى الجمهور وترك أثر حقيقي لديه.

أحمد عبد الوهاب يتحدث عن مسرحيته الجديدة

من ناحية أخرى، تحدث الفنان أحمد عبد الوهاب عن تجربته في مسرحية الساحل الشرير، التي يستعد لتقديمها خلال موسم الصيف، مؤكدًا أن العمل يمثل محطة جديدة في تعاونه مع الفنان أشرف عبد الباقي.

وأوضح أحمد عبد الوهاب أن المسرحية، التي يشارك في بطولتها إلى جانب أشرف عبد الباقي، وكارولين عزمي، وكريم عفيفي، وإبرام سمير، تنطلق عروضها الأولى يومي 9 و10 يوليو الجاري بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه يشارك أيضًا في كتابة العمل مع كريم سامي (كيمز).

وأضاف أن علاقته الفنية بأشرف عبد الباقي بدأت من خلال الكتابة في مشروع «مسرح مصر»، حيث كتب إحدى المسرحيات التي نالت إعجاب أشرف عبد الباقي، لتتوالى بعدها مشاركاته في كتابة عروض «مسرح مصر» بداية من الموسم الخامس، ثم تولى كتابة الموسم السادس بالكامل

واضاف : «استمرت كتابتى لمسرحياته، إذ كان يطلب منا كتابة مشاريعه الجديدة، مثل مشروع (صباحية مباركة) لعلى ربيع، ومسرحية (شمسية وأربع كراسى) التى عُرضت خلال موسم الصيف فى الساحل الشمالى، وكذلك مسرحية (مثلث برهومة) التى قُدمت ضمن موسم الرياض، إلى جانب مسرحية (اللوكاندة)، ويمكننى القول إننى، إلى جانب كريم سامى، كنت جزءًا أساسيًا من كتابة معظم المسرحيات التى قدمها أشرف عبد الباقى خارج مسرح مصر.

وأكد «عبدالوهاب»: المسرح له فضل فى تكوينى الفنى وتجديد طاقتى.