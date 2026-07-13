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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في السعودية.. 31 يوليو

جورج وسوف
جورج وسوف
محمد سعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستعد الفنان جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي في الخبر أرينا، بالمملكة العربية السعودية، يوم 31 يوليو الجاري. 

ويأتي حفل جورج وسوف، في الخبر أرينا ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

أغانى جورج وسوف

في شهر يوليو 2024، طرح جورج وسوف أغنيته التي تحمل اسم “رقصة أسباني”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي باسم رزق، والكليب إخراج جاد شويري.

أغنية “نجم عالي”

وفي شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف، أحدث أغانيه بعنوان “نجم عالي”، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق، وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية “نص عمري” للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على “إنستجرام”.

جورج وسوف أغاني جورج وسوف السعودية

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