إيمان كريم تبحث في دمياط توسيع الخدمات لذوي الإعاقة

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مستهل زيارتها للمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ودعم دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

وشهد اللقاء، الذي حضره الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، والعميد أ.ح محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بزيادة فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس التنفيذي للمحافظة، بما يسهم في دمج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج المحلية، إلى جانب تحديث قاعدة بيانات المواطنين من ذوي الإعاقة لاستيفاء نسبة الـ5% في التعيينات، والتوسع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، والعمل على إزالة المعوقات المرتبطة بها.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة

وأوضحت أن المجلس أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تستهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوسع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة بما يضمن حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة.

كما أشارت إلى أن المجلس يواصل التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمعالجة الشكاوى والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ خطة للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة العاملين بالمجلس.

واستعرضت المشرف العام مبادرة "أسرتي قوتي"، التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، بهدف رفع معدلات الدمج والتمكين وتعزيز وعي الأسر، إلى جانب مبادرة "حرفتنا من تراثنا" التي تستهدف دعم التمكين الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال من خلال التدريب على الحرف التراثية، مع بحث تنفيذ عدد من الورش التي تعكس الطابع الحرفي المميز لمحافظة دمياط.

كما تناول اللقاء مبادرة "مدن مستدامة للجميع" الهادفة إلى تعزيز معايير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، مع التأكيد على التنسيق بين المجلس والمحافظة لمتابعة تطبيقها.

من جانبه، رحب محافظ دمياط بزيارة المشرف العام على المجلس، مؤكداً حرص المحافظة على تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في مختلف مناحي الحياة، مشيداً بالدور الذي يقوم به المجلس في حماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تقديراً لجهودهما المشتركة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع.