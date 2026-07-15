منصة تفاعلية بمعايير دولية.. تفاصيل خطة "القومي للإعاقة" لتعزيز الإتاحة الرقمية وتطوير منظومة الشكاوى

ناقشت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خطة تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس، مع الفريق الفني للمشروع باعتباره أحد المكونات الرئيسية لمشروع التطوير المؤسسي الجاري تنفيذه.

تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

يأتي ذلك في في إطار مشروع "تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والممول بالمشاركة من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ويهدف المشروع، الممتد على مدار ثلاث سنوات، إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس من خلال تطوير النظم والإجراءات الداخلية، ودعم التحول الرقمي، وبناء قدرات العاملين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

شهد الاجتماع استعراض الرؤية المقترحة لتطوير الموقع الإلكتروني، ومناقشة أهدافه، والفئات المستهدفة، إلى جانب مراجعة الوضع الحالي للموقع وتحديد أبرز التحديات والفرص لتحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على متطلبات الإتاحة الرقمية بما يضمن سهولة استخدام الموقع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للإتاحة الرقمية.

كما ناقش المشاركون الخصائص والوظائف المقترحة للموقع الإلكتروني، بما في ذلك تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتعزيز التفاعل مع المستخدمين، والتكامل مع منظومة الشكاوى التي يجري تطويرها ضمن المشروع.

قناة للتواصل مع الأشخاص ذوي الاعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الموقع الإلكتروني للمجلس يمثل إحدى أهم قنوات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والشركاء المعنيين، مشيرة إلى أن تطويره سيسهم في تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات وتعزيز التواصل مع المستفيدين.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم أن عملية التطوير تستهدف إنشاء منصة رقمية أكثر إتاحة وتفاعلية، بما يدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والخدمات بسهولة، ويعزز كفاءة تلقي الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، في إطار جهود المجلس المستمرة لتطوير خدماته المؤسسية.

واختتمت بالتأكيد على أن تطوير الموقع الإلكتروني يأتي ضمن حزمة من التدخلات التي ينفذها المشروع لدعم التطوير المؤسسي للمجلس، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات أكثر كفاءة وإتاحة واستدامة.