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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تُصدر قرارين بتكليف قيادتين بأعمال مساعدي نائب المجتمعات العمرانية

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المحاسب محمد خيري معروف أحمد، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

كما أصدرت وزيرة الإسكان قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى عبدالمجيد محمد سليمة، مساعد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بالقيام بأعمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمكين الكفاءات الشابة والاستفادة من الخبرات، وإعداد قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية الشاملة

الإسكان المجتمعات العمرانية الشؤون العقارية

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