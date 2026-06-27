البنك الأهلي يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكانوي بولو رجال 2026

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توج نادي البنك الأهلي بلقب بطولة الجمهورية للكانوي بولو رجال 2026 بعد فوزه على نادي اتحاد الشرطة الرياضي في المباراة النهائية التي اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسمها البنك الأهلي في الشوط الإضافي بنظام الهدف الذهبي.

شهدت البطولة مشاركة 12 فريقا من مختلف محافظات الجمهورية وسط منافسات قوية ومستويات فنية متميزة عكست التطور الذي تشهده رياضة الكانوي بولو في مصر في ظل سعي الأندية للمنافسة على اللقب.

وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للكانوي والكياك برئاسة أحمد كامل ضمن جهود الاتحاد لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب اكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية.

كما حظيت البطولة باهتمام دولي، من خلال حضور جريج سميل رئيس لجنة الكانوي بولو بالاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكانوي، في تأكيد على المكانة المتنامية التي أصبحت تحظى بها مصر على خريطة رياضة الكانوي بولو.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

المركز الأول: البنك الأهلي.

المركز الثاني: الشرطة.

المركز الثالث : نادي يخت الجيزه

وقدم الاتحاد المصري للكانوي والكياك التهنئة لنادي البنك الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني والإداري بعد التتويج باللقب، مشيدا بالمستوى الفني الذي قدمته جميع الأندية المشاركة والذي أسهم في نجاح البطولة على المستويين الفني والتنظيمي.

وبدأت صباح اليوم مباريات السيدات والتي تشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة.