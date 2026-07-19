نشأت الديهي يُطلق دعوة للمستثمرين المصريين: "أفريقيا تفتح أبوابها لكم"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المصري التنزاني الذي عُقد في العاصمة دار السلام.

وأكد أن التحركات المصرية في القارة الأفريقية تعكس نهجًا قائمًا على المصداقية والشراكة الحقيقية، وهو ما عزز ثقة الدول الأفريقية في مصر.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن مصر "دولة صادقة فيما تقول"، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية في أفريقيا تتسم بالجدية والنبل، وهو ما دفع العديد من الدول الأفريقية إلى تعزيز تعاونها مع القاهرة.

وأوضح أن الرئيسة التنزانية وجهت رسالة واضحة خلال المنتدى، عندما خاطبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بقولها: "شقيقي عبد الفتاح السيسي"، مطالبةً بتوسيع التعاون في مجالات الموانئ والطرق والمياه، وهو ما اعتبره الديهي نداءً أفريقيًا صادقًا للشركات والمستثمرين المصريين.

ودعا الديهي المستثمرين المصريين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات كبيرة وصغيرة، إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية، شريطة امتلاك الإمكانات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ مشروعات حقيقية.

أفريقيا تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة للاستثمار

وأكد أن أفريقيا تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة للاستثمار، مشددًا على ضرورة أن يتجه إليها أصحاب الخبرات والمشروعات الجادة، بعيدًا عن السمسرة أو البحث عن المكاسب السريعة، لافتًا إلى أن العديد من الشباب المصري نجحوا بالفعل في تنفيذ مشروعات متميزة داخل عدد من الدول الأفريقية، بما يعكس قدرة الكفاءات المصرية على المنافسة وتحقيق النجاح.