"علينا تقديس أيامنا التاريخية".. رد قوي من نشأت الديهي على منتقدي ثورة 23 يوليو

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، من ينتقدون ثورة 23 يوليو ويريدوا إلغاء الاحتفال بذكراها، قائلًا "فيه دول كثيرة معندهاش تاريخ ولكن إحنا دولة عندها ثراء في التاريخ ولكننا لا نعي بتاريخنا ولا نكتبه بشكل صحيح".

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، "إحنا أمة صاحبة حضارة وعلينا أن نقدس أيامنا التاريخية مثل 23 يوليو".

وتابع "هيتطلع مجموعة ابواق يجيبوا التراب على الثورة وعلى الضباط الاحرار وعلى الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن لا يجب أن نجحل من تاريخينا".

قدر الوطنية

واستطرد "كل زعماء مصر كانوا على قدر الوطنية ولكن لم ننجح في استكمال أي مشروع وطني منذ عهد محمد علي"، رافضًا التنمر من الثورة أو جزء من تاريخنا.