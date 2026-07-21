عبدالغفار يزف بشرى للأطباء والفرق الطبية: حوافز وبدلات جديدة قريبًا.. وأعتذر للمواطن عن أي معاناة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الصحي، معلنًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إعادة النظر في منظومة أجور الفرق الطبية، بما يساهم في تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار المنظومة الصحية.

إعادة النظر في أجور الفريق الصحي

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أكد عبدالغفار أن الوزارة تدرس إعادة هيكلة أجور العاملين بالقطاع الصحي، قائلًا: “نعمل مع وزير المالية على إعادة النظر في أجور الفريق الصحي بالكامل”.

وكشف وزير الصحة عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والبدلات الخاصة بالفرق الطبية بالتنسيق مع وزارة المالية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لدور الأطباء وجميع العاملين في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

أعظم عنصر في المنظومة

وشدد عبدالغفار على أن الطبيب المصري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح أي تطوير للمنظومة الصحية، قائلًا: “الطبيب المصري هو أعظم عنصر في المنظومة الطبية”.

وفي رسالة للمواطنين، أكد وزير الصحة تحمله المسؤولية عن أي معاناة قد يواجهها المواطن داخل المنظومة الصحية، موضحًا أن الدولة تعمل بأقصى طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وقال عبدالغفار: “أعتذر كمسؤول للمواطن المصري عن أي معاناة، ونحاول بأقصى جهد ممكن تلبية احتياجاته”.

تطوير القطاع الصحي

وأكد أن تطوير القطاع الصحي لا يعتمد فقط على المنشآت والمعدات، وإنما يبدأ من دعم العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.