احتفل فريق فلامنجو بتتويجه بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية على التوالي، اليوم الأحد، بطريقة غريبة داخل ملعب مضيفه بالميراس عقب تعادلهما 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ36 من البطولة، ليكون هذا التعادل كافيا لحسم لقب الدوري لعام 2026 على ملعب "نوبانك باركي" بفضل هدف متأخر من صامويل لينو، لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

وأحضر مسؤولو النادي البرازيلي الكأس الذي توج به الفريق في الموسم الماضي ليحتفل به اللاعبون داخل ملعب بالميراس بعد حسم الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 6 نقاط عن بالميراس قبل جولتين من النهاية، بدلا من الكأس الرسمي الذي امتنع الاتحاد البرازيلي عن تسليمه في ملعب المنافس.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، إنه سيتم تسليم الكأس للبطل في أول مباراة يخوضها على أرضه بعد حسمه للقب رسميا، وذلك لتجنب أي شغب جماهيري عند الاحتفال في ملاعب الخصوم.

يذكر أن بالميراس كان يتقدم بفارق 8 نقاط عن فلامنجو في الجولة الـ21، إلى جانب مباراة مؤجلة له، لكن عاد فلامنجو للتركيز على سباق الدوري البرازيلي بعد خروجه من بطولتي كأس البرازيل وكوبا ليبرتادوريس، بتحقيق سلسلة نتائج إيجابية قادته نحو الصدارة وتجاوز بالميراس ثم التتويج باللقب قبل نهاية الموسم بجولتين.