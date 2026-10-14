وزير الاستثمار: نعمل على تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتي

وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة في جيبوتي، بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

تلبية احتياجات السوق الجيبوتي

وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على دعم مسارات التكامل والشراكة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين وتشجيع الاستثمارات المصرية البينية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مشيرًا إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي من الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية .

وأوضح الوزير أهمية الدفع نحو مزيد من التفعيل لاتفاقيات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من المزايا التجارية المتاحة.

من جانبه اكد أوريس حيلف وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يوفر فرصًا واعدة لنفاذ المنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق القرن الإفريقي.

وأكد حرص بلاده على إزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة، بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية مستدامة.